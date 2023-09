IVPC Rugby Benevento, rinviata la quarta edizione del "Torneo di Apertura" La nuova data è quella di domenica 29 ottobre.

La quarta edizione del "Torneo di Apertura", in programma allo Stadio Dell’Oste di Benevento domenica 8 ottobre, è stata rinviata. L’indisponibilità del manto erboso, oggetto di nuova semina proprio in questo periodo, ha costretto la società a far slittare l’evento al 29 ottobre quando le tante squadre che ogni anno giungono a Benevento per il torneo potranno trovare un terreno di gioco perfetto. Il clima ballerino non ha aiutato il nuovo manto erboso ad essere pronto per quella data, stesso motivo che molto probabilmente porterà anche la prima squadra a giocare il derby contro l’Arechi Salerno in un’altra struttura.