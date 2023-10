IVPC Benevento, avvio da incubo. L'Arechi vince il derby campano Sanniti sconfitti 24-8 e partenza subito in salita. Nel prossimo turno si va a Catania.

Avvio da incubo per l’IVPC Rugby Benevento nel torneo di serie B. La squadra di mister Fusco ha perso il derby campano contro l’Arechi Salerno allo Stadio Comunale di Boscotrecase.

L’esordio che nessuno immaginava in una sfida che storicamente era sempre stata favorevole. Invece, questa volta, l’Arechi Salerno ha sfruttato le tante incertezze dei biancocelesti per fare uno scalpo importante e iniziare con un successo per 24-8 il proprio campionato.

Fusco ha schierato dal primo minuto capitan Tretola, Zollo e Valente in prima linea. Pagnozzi e Inglese in seconda, spazio a Claudio Russo, Cantone e Ciampa in terza. Maglia numero nove affidata a Bocchino con Musco mediano d’apertura. Ciampa, Corvino, Carandente e Gaeta hanno completato il reparto dei trequarti con Carmine Russo estremo.

Squadra giovanissima e con poca esperienza in una categoria dove il livello non è sicuramente altissimo, ma conta saper gestire i momenti e sfruttare le incertezze dei rivali. Questo l’IVPC Rugby Benevento non è riuscito a farlo nonostante l’iniziale vantaggio grazie alla meta di Cantone e al piazzato di Ciampa.

L’Arechi ha reagito affidandosi alla mischia che alla lunga ha vinto la partita mettendo in seria difficoltà i sanniti. Dopo un primo tempo terminato 8-7, nella ripresa gli ospiti hanno allungato vincendo con merito 24-8. In casa IVPC Rugby Benevento grande rammarico anche per l’espulsione di Cantone quando il match era ancora in bilico. Anche sulla disciplina bisognerà migliorare. Fusco dovrà lavorare molto su questo aspetto che storicamente è uno dei punti deboli dei beneventani.

La prima giornata di campionato è andata in archivio con una sconfitta, nella prossima, in programma domenica 15 ottobre, ci sarà subito una delle trasferte più difficili in un campo ostico come quello della Cittadella Universitaria di Catania.