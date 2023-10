IVPC Rugby Benevento travolto dal Cus Catania Seconda sconfitta consecutiva per i sanniti che hanno affrontato una delle favorite del torneo.

Bisognerà avere tanta pazienza. In casa IVPC Rugby Benevento l’avvio di stagione è stato complicato. Dopo il ko nel derby campano contro l’Arechi Slerno è arrivata anche la sconfitta di Catania. Il match, giocato in anticipo a mezzogiorno per permettere alla squadra sannita di rientrare dalla lunga trasferta sull’isola, ha premiato i padroni di casa che si sono imposti facendo bottino pieno con un roboante 52-0.

Era pronosticabile una vittoria del Cus Catania che si candida ad essere una delle grandi protagoniste del girone sud. Diversi addetti ai lavori scommettono che saranno proprio i siciliani a giocarsi la promozione con L’Aquila che è l’altra favorita.

Mister Fusco ha affrontato la difficile trasferta in terra sicula con diverse assenze per motivi lavorativi, problemi fisici o squalifiche come quella che fermerà per tanto tempo Cantone espulso nel match contro l’Arechi.

Il tecnico partenopeo ha mandato in campo fin dall’inizio Carmine Russo (2001), Carandente, Corvino, Ciampa, Losciale, Musco, Carmine Russo (2002), Caludio Russo, Ciampa, Lombardi, Pagnozzi, Cioccio, Tretola, Inglese, Colantuono.

Squadra giovanissima con undici atleti nati nel nuovo millennio che dovrà lavorare ancora tanto per essere competitiva in serie B trovando un suo assetto ben delineato. Anche a Catania i sanniti hanno sofferto in mischia e nelle fasi statiche di gioco avendo pochi kg in campo. E’ questo il dazio da pagare quando si prova a varare un nuovo progetto che per dare i suoi frutti ha bisogno di tempo e tante esperienze.

Il primo tempo è terminato 31-0 per la squadra di casa che ha già ipotecato i cinque punti, poi nella ripresa il dominio siciliano è continuato fino al 52-0 finale con otto mete messe a segno. La squadra campana non è riuscita a mettere punti a referto e sul gioco offensivo bisognerà migliorare velocemente. Nel prossimo turno, in programma domenica 22 ottobre alle 15:30, quando al Comunale di Boscotrecase arriverà una squadra ostica come Frascati.