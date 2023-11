Fir Campania, Calicchio: "Abbiamo numeri in crescita, la qualità arriverà" Il presidente del Comitato campano giudica il 2023 in maniera positiva.

La crisi causata dalla pandemia sembra essere ormai alle spalle. Il rugby campano è ripartito. Lo ha fatto lentamente ma con impegno. Il Comitato è sempre stato vicino alle società e la speranza è quella che molto presto si possa tornare a competere anche per l’alto livello con le varie società. Ne abbiamo parlato col presidente della Fir Campania Peppe Calicchio, sempre presente sui vari campi della regione, che ha fatto il punto della situazione quando il 2023 sta quasi per terminare.

“Abbiamo numeri in crescita -spiega- la qualità arriverà col tempo. Siamo ripartiti tornando agli anni pari con le categorie giovanili e devo dire che i club stanno lavorando bene con i più giovani. Qualche difficoltà la stanno vivendo le prime squadre, ma i postumi della pandemia si sentono ancora soprattutto in alcune categorie. La Campania è uscita gradualmente dalle restrizioni che hanno penalizzato lo sport”.

Il Comitato sta lavorando intensamente anche per sfruttare al meglio i progetti che hanno portato risorse al rugby e allo sport in generale. “Faccio i complimenti al presidente della Regione De Luca perché con la sua amministrazione abbiamo avuto circa 7 milioni e mezzo per lo sport. Con una semplice richiesta i ragazzi in Campania possono fare attività gratuitamente. A questo si sommano le risorse federali con i vari progetti e quelli delle amministrazioni locali, visto che tutti i comuni, anche quello di Benevento, hanno adottato delle misure a sostegno dei redditi medio bassi e delle società sportive”.

Iniziative importanti per avvicinare i giovani allo sport e gravare di meno sulle famiglie. Un percorso lungo che va affrontato però con tanta fiducia.