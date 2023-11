IVPC Rugby Benevento, con l'Amatori Catania si cambia orario Il match si giocherà domenica alle 11:30 ed è fondamentale per la squadra di Fusco.

Non può esserci altro risultato se non la vittoria. In casa IVPC Rugby Benevento lo sanno bene. Contro l’Amatori Catania bisogna interrompere la striscia negativa che dura da sei partite. L’unico punto conquistato è arrivato proprio tra le mura amiche un mese fa contro la capolista Frascati. Da allora buio totale e classifica immobile. Bisogna invertire la rotta e per farlo servirà essere cinici. La squadra di Fusco è chiamata a fare punti e anche velocemente per non perdere il treno che porta alla salvezza, unico obiettivo stagionale.

Non si giocherà nel classico orario federale delle 14:30. I siciliani hanno chiesto l’anticipo per poter rientrare in maniera più comoda a casa. Il fischio d’inizio è stato fissato per le 11:30. Si giocherà a quest’ora per la prima volta nella stagione. Orario non facilissimo da interpretare, ma i biacocelesti hanno tanti giovani in squadra e nelle categorie under i match si disputano spesso in mattinata. Dunque, nessun alibi. Al Dell’Oste è giunta l’ora di tornare alla vittoria. Altrimenti la crisi rischia di diventare un tunnel senza via d’uscita.