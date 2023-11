IVPC Rugby Benevento ko anche contro l'Amatori Catania Sanniti avanti per gran parte della gara e beffati nel finale da un avversario più organizzato.

La luce in fondo al tunnel sembra non esserci. L’IVPC Rugby Benevento non riesce ad uscire da una crisi che dura dalla prima giornata. Anche contro l’Amatori Catania è arrivato un ko, per la precisione il settimo consecutivo, il secondo in sette giorni allo stadio Dell’Oste. Dopo Roma anche i siciliani hanno vinto in terra sannita. 25-20 il risultato finale in favore della squadra ospite che non è sembrata imbattibile, ma ha messo in campo più esperienza ed organizzazione.

Il match era iniziato con due piazzati spediti tra i pali da Caporaso. Poi la riscossa siciliana con la meta di Bonicci e la trasformazione di Borina. Scarpaci ha punito ancora i biancocelesti, spesso troppo ingenui e fallosi, portando i suoi sul 12-6.

Prima dell’intervallo la squadra di Fusco è tornata a mettere avanti la testa (13-12) grazie ad una buona azione in seguito ad una touche con Zollo che ha schiacciato l’ovale in meta e Caporaso che non ha fallito la trasformazione.

Nella ripresa Catania è ripassata a condurre grazie ad un piazzato (15-13), ma ci ha pensato Colantuono a ridare ai padroni di casa l’inerzia per il contro sorpasso firmato anche dalla trasformazione di Caporaso per il 20-15.

A metà secondo tempo grave l’infortunio di Savastano, sfortunato a finire sotto a due giocatori di Catania. Il ragazzo di Torre del Greco è stato portato subito in ospedale, per lui si teme un lunghissimo stop.

Dopo la lunga pausa per permettere i soccorsi, l’Amatori Catania è parsa subito la squadra più pronta e l’ha dimostrato mettendo a segno prima la meta del 20-20 e poi quella del definitivo sorpasso per un 25-20 finale che brucia tantissimo in casa sannita.

Unica nota positiva il punto che muove la classifica, ma la situazione si fa ogni settimana più complicata. L’IVPC Rugby Benevento rischia seriamente di retrocedere, per evitare quello che sarebbe un vero e proprio disastro bisogna cambiare urgentemente marcia.