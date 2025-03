Rugby, Ivpc Benevento rullo compressore: arriva la 10^ vittoria consecutiva Prestazione di grande livello dei sanniti contro l'Appia Brindisi

Prende il via il girone di ritorno della fase due del campionato con l’Appia che, reduce dalla vittoria netta contro il Santeramo, che l’ha designata quale terza forza del girone, punta a dare filo da torcere ai sanniti come aveva già fatto contro IV Circolo. Ma il Benevento parte forte e al 1’ va in meta con Cantone. Quindi al 9’ e al 18’ è la seconda linea D’Addio che segna due mete frutto dell’avanzamento irresistibile del pacchetto, trasformazioni eseguite da Cioffi. Il Benevento, sempre attento in fase difensiva, continua con gli attacchi pericolosi che si concretizzano con le mete di Aliberti al 25’, di Cioffi al 33’ e di Ciampa GM al 36’ (trasforma Botticella). Per l’Appia Brindisi solo due calci di punizione tra i pali che fissano il risultato del primo tempo sul 6 a 36. Dopo l’intervallo Il Brindisi non riesce a mettere riparo alle falle difensive né a riorganizzare un gioco offensivo efficace, mentre il Benevento continua a macinare gioco, occasioni propizie e mete. Arrivano alte quattro mete in meno di mezz’ora: al 3’ con Pagnozzi, al 14’ con Ciampa F. (trasforma Botticella), al 19’ con D’Addio (trasforma Botticella) e al 25’ con Knadil (trasforma Botticella). Il risultato vene fissato sul 6 a 62, con la squadra di casa che non riesce ad insidiare in alcun modo l’area di meta avversaria. Per il Benevento si registra una delle migliori prestazioni stagionali, frutto di difesa arcigna, pacchetto di mischia dominante, assenza di cali di concentrazione e disciplina che ha evitato i falli di gioco.

Nel Benevento va evidenziata la prestazione della seconda linea Tiziano D’Addio che ha arricchito la sua prestazione con la marcatura di una memorabile tripletta di mete.

Benevento: Botticella, Sabella, Ciampa F., Ciampa GM Caradente, Cioffi F., Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Cremonese, Palomba, D’Addio, Knadil, Pace, Tretola (cap.)

panchina: Cioccio, Pagnozzi, Malafronte, Russo Carmine, Panarese, Coppola

All. Annibale Fusco

Appia Brindisi: D’Oria, Centobelli, Gemma, Paiiano, Papadonno, Rosato, Maggiore, Burgalassi, Ligorio, Vecchio, Giancano, Brigante, Ruggeri, Perrone, Ferente

panchina: Caloro, Ragusa. Russo. Lupo, Mazzotta, Intiglietta, Bonaparte

All. Paolo D'Oria

Arbitro Pasquale Betto