Rugby, l'Ivpc Benevento schianta il Santeramo in Colle 106-8 Roboante successo dei sanniti nella seconda di ritorno del girone campano-pugliese

Pomeriggio dal cielo sereno e temperatura gradevole di inizio primavera, terreno di gioco in ottime condizioni per la seconda di ritorno del girone campano-pugliese. Cioffi subito in meta per il Benevento che al 17’ si ritrova già con quattro mete segnate. Gli ospiti non riescono a fermare gli avanzamenti dei portatori di palla che sistematicamente riescono a scompaginare la difesa e a far partire azioni alla mano che si concludono con disarmante semplicità nel colpire il bersaglio grosso. Il primo tempo prosegue sulla medesima falsariga col Santeramo incapace di metter freno agli attacchi sanniti, se non facendo ricorso a ripetuti falli che rendono palese il divario tra le due squadre. La prima frazione di gioco si conclude con nove mete segnate e il risultato parziale di 59 a 3. Nel secondo tempo il copione non muta. Il Benevento manovra a piacimento con tanti giocatori che, a turno, si incuneano negli spazi, mal presidiati dai pugliesi, facendo un gioco alla mano che lancia verso la meta lo smarcato compagno di turno. Solo al 15’ il Santeramo riesce a dare un segno tangibile in fase offensiva con una pregevole combinazione che porta alla meta dell’estremo Dervishi. Ma rimarrà uno sprazzo di sole in una giornata cupa e tempestosa. Il Benevento continua imperterrito a macinare gioco e squisitezze tecniche assai apprezzate dal pubblico; così il secondo tempo si chiude con la segnatura di 7 mete che consegna agli annali una vittoria suggellata dal punteggio eclatante di 106 a 8.

Nel Benevento si sono messi in particolare evidenza Palomba, Pagnozzi, Cantone, Aliberti, Cioffi, GM Ciampa e Sabella, nel Santeramo Cassandro e Dervishi.

Tabellino:

mete Benevento: Cioffi 1’, Ciampa F. 5’, Palomba 13’, Pagnozzo 17’, Palomba 24’, Russo Claudio 26’, Knadil 29’, Cantone 33’, Sabella 37’. S.t.: Sabella 9’, Palomba 13’, D’Addio 22’, Cioffi 35’ Ciampa GM 36’, Aliberti 38’, Cioffi 40’, Trasformazioni 13 su 16 a cura di Ciampa GM.

Santeramo: Cassandro c.p. 3’, Dervischi meta non trasformata 14’ s.t.

Benevento: Botticella, Sabella, Ciampa F. Ciampa GM, Carandente, Cioffi F., Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Pagnozzi, Palomba, D’Addio (cap.) Ranaldo, Pace, Knadil

In panchina: Malafronte, Marotta, Luciani, Coppola, Russo Carmine, Panarese

All. Annibale Fusco

Santeramo: Dervishi, Lanzolla, Sergio, Laaazzera, Marinelli, Cassandro, Gigante G., Dimauro, Bagiolini, Pedone, Cirielli, Capodiferro, Laterza, Buttiglione, Fatiguso

panchina: Impedovo, Cicorella, Gigante A.

All. Donato Iacobellis

Arbitro: Marcello Polese