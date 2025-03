Rugby, l'Ivpc Benevento vince il derby con il IV Circolo e approda in semifinale La squadra di Fusco termina il girone al comando della classifica

Al campo del rione ferrovia, non lontano dal luogo in cui sorgeva il mitico noce delle ianare, si gioca il terzo derby cittadino della stagione a conclusione del girone a quattro della fase 2 interregionale. Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie contro le squadre pugliesi. Davanti ad un numerosissimo pubblico, in un pomeriggio caratterizzato da cielo velato, alta umidità e temperatura di 22° e su un terreno di gioco in erba sintetica, partenza col Benevento che esercita una maggiore pressione, ottiene alcuni calci di punizione e al 9’ va in meta con Pagnozzi sugli sviluppi di una rimessa laterale e conseguente carrettino ben eseguito. Trasformazione sbagliata (0 a 5). Il primo tempo prosegue con maggior equilibrio e in cui nessuna delle due contendenti riesce a sfruttare i calci di punizione a favore per imprecisione nelle rimesse laterali. Le linee sono molto stette e i placcatori prevalgono sui portatori di palla. Forse la svolta della partita capita al 35’ quando il IV Circolo, dopo una insistita azione nei 5 metri avversari sembra vicinissimo alla meta che gli viene negata da una provvidenziale difesa del duo Palomba Aliberti. La ripresa inizia ancora in equilibrio con continui rovesciamenti di fronte, quindi al 9’ il Benevento riesce a segnare la seconda meta con Knadil (oggi tallonatore) che conclude una azione analoga a quella che aveva portato all’unica segnatura del primo tempo; trasforma GM Ciampa (0 a 12). La partita potrebbe riaprirsi al 21’ quando Palomba, uno dei migliori in campo, riceve un cartellino giallo. E invece è proprio il IV Circolo che non solo non approfitta della superiorità numerica, ma entra in una prolungata fase di indisciplina, durata dal 23’ sino alla fine della gara, che determina 10 falli di gioco che costano ai padroni di casa anche 4 cartellini gialli e 3 rossi. In questo frangente il Benevento, consolidata la sua predominanza in mischia e negli inserimenti dei trequarti, riuscendo a segnare altre due mete al 25’ con Aliberti e al 37’ con D’Addio, entrambe trasformate da GM Ciampa (0 a 26). Nei convulsi minuti finali ci sarà un cartellino rosso anche per il Benevento.

Termina con questa partita il girone interregionale di fase 2. Annibale Fusco ha il merito di aver dato un assetto solido e un gioco efficace alla sua squadra e di aver cementato un gruppo coeso e dai solidi valori sportivi ed umani, che è cresciuto gara dopo gara in una stagione in cui il Benevento ha inanellando 12 vittorie consecutive. La classifica finale del girone è la seguente: Benevento 29, IV Circolo 19, Appia Brindisi 11, Santeramo 1.

Pertanto entrambe le squadre sannite si qualificano per le semifinali. Il Benevento giocherà con la vincente dello spareggio in gara unica del 6 aprile prossimo tra Appia Brindisi e la seconda classificata del girone siciliano, mentre il IV Circolo se la vedrà con la prima classificata del girone siciliano. Le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno.

IV Circolo: Russo A., Del Grosso, De Minico, G., Rossi, Orzelleca M., Caporaso, Parrella., Palermo, Capozzi, Calandini G., Luciani, Zeoli, Di Grazia (cap.), Iannone, Melito. In panchina: Miccolupi, Lagozzino, Petrone, Zagarese, Ciardullo, Spinazzola, Mastrovito

All. Antonio Fragnito

Benevento: Botticella, Coppola, Ciampa F., Ciampa GM. Carandente, Cioffi, Aliberti, Cantone, Russo Claudio, Pagnozzi, Palomba, D'Addio (cap.), Ranaldo, Knadil, Colantuono,

in panchina: Ranaldo, Colantuono, Pace, Cioccio, Luciani, Russo C.

All. Annibale Fusco