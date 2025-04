Rugby, l'Ivpc Benevento perde l'andata col Palermo: al Dell'Oste sarà decisiva La squadra di Fusco trova il primo ko stagionale nella semifinale d'andata dei play off

Sul campo don Pino Puglisi di Altofonte si gioca la semifinale di andata tra Palermo, seconda classificata del girone siciliano e Benevento, prima classificata del girone campano-pugliese. Cielo poco nuvoloso, vento moderato, terreno di gioco in terra battuta molto duro, pericoloso e poco propizio al gioco manovrato. È il Palermo che al 4’ sblocca il risultato con un calcio di punizione realizzato da Benfante. Il Benevento si riorganizza e con una penetrazione centrale di Ciampa Gian Maria trova la meta, trasformata, del sorpasso (3 a 7). Dopo un altro calcio di punizione indirizzato da Benfante tra i pali, al 18’ arriva la meta del Palermo su un errore gratuito della retroguardia sannita che manca la presa e lascia campo libero all’attaccante (11 a 7). Quindi il Palermo segna altri 3 punti su un piazzato al 24’, continuando nella tattica della formichina di accumulare punti sfruttando i calci piazzati per i pali, senza puntare al bersaglio grosso attraverso le rimesse laterali. Il Benevento si scuote e al 32’ imbastisce una bella manovra alla mano che porta alla meta di Coppola (14 a 12) Il finale di promo tempo è tutto di marca beneventana che al 39 ‘ realizza 3 punti su calcio piazzato di GM Ciampa e al 43’ ottiene la terza meta segnata da Arati, nata da una rimessa laterale vinta e azione alla mano verso la fascia (14 a 20).

Il secondo tempo vede alla ribalta un Palermo che irretisce gli ospiti con placcaggi sempre precisi e va giocare quasi sempre nella metà campo avversaria. Non ottiene grandi occasioni da meta, ma mette a frutto col capitano Benfante tutti i calci piazzati a favore, con una progressione costante e ininterrotta ai minuti minuto 5’, 18’, 29’ e 33’. Il Benevento accusa i colpi, non riesce a invertire l’andamento della gara, le rimesse laterali e le mischie diventano incerte e non danno palloni di qualità per innescare i contrattacchi. Nell’ultima azione un in avanti mette fine ad ogni possibilità di marcatura dei sanniti. Così ad Altofonte, la città del grande mezzofondista Salvatore Antibo, si è fermata la corsa del Benevento con la prima sconfitta stagionale. Per ribaltare le sorti della semifinale l’attenzione di tutti è già sulla gara di ritorno in programma domenica 11 maggio al campo Dell’Oste. La palma di giocatore decisivo va a Salvatore Benfante che ha marcato 21 punti mettendo a segno 7 calci piazzati in altrettanti tentativi.

Palermo: Di Fiore, Marin, Durante, Ferrigno, Falvella, Borracino, Di Mitri., Puma, Mortellaro, Montelepre, Perna, Petotta, Arnone, Benfante (cap.), Salomone. In panchina: Naccari, Laurinavicius, Cuccia, Cozzo, Triolo, Campanella. All. Gioacchino La Torre

Benevento: Botticella, Coppola, Ciampa F., Ciampa GM. Carandente, Cioffi, Aliberti, Arati, Russo Claudio, Pagnozzi, Palomba, D'Addio (cap.), Colantuono, Cremonese, Knadil. in panchina: Ranaldo, Ruocco, Cioccio, Palumbo, Cantone, Pace, Malafronte. All. Annibale Fusco

Arbitro: Simone Pellicanò