Accademia battuta nel derby campano dal Real Napoli La capolista non fa sconti e si impone al PalaParente per 3 a 0

Va al Real Volley Napoli il derby campano valevole per la dodicesima giornata del campionato di B2 femminile. Al Palaparente di Benevento la squadra napoletana supera agevolemente l'Accademia 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) e si laurea campione d'inverno con una giornata di anticipo, regalandosi anche la matematica partecipazione alla Final Four di Coppa Italia.

Un successo quasi mai in discussione per le ragazze del Presidente Bindi, frutto di una prestazione in cui la capolista si è limitata a controllare il gioco riuscendo ad imprimere la propria marcia in qualunque momento della gara, ad eccezione solo del terzo parziale dove qualche spunto degno di nota dell'Accademia ha lasciato la speranza, alle padrone di casa, di allungare la partita. La solita Morgia, l'ultima a mollare, non è bastata ad una squadra lontana parente di quella vista qui a Benevento in (quasi) tutte le gare disputate, soprattutto nei primi due set giocati davvero sottotono e senza cattiveria. Neanche un terzo set giocato bene rende meno amaro il bilancio di una serata in cui le giallorosse perdono ulteriormente terreno dalla zona retrocessione, scavalcate dal Minturno, vincitore 3-0 a Terracina ed ora a +3. Lo scontro diretto di sabato prossimo sa già di spareggio salvezza.