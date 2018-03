Prova di carattere per la Tabacchi F.lli Collarile Volley Camerlengo:"E' stata una delle partite più belle della stagione"

Una grande prova di carattere quella delle “diavole rosse” sangiorgesi che nella diciottesima giornata di campionato vincono l’atteso match casalingo contro la fortissima formazione dell’Airri Aversa e continuano la loro marcia all’inseguimento delle posizioni nobili della classifica. Una vittoria meritata, sudata e desiderata che ha consentito alle atlete bianco-rosse di far galvanizzare il numero pubblico presente al Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio che a fine gara ha dedicato un lungo applauso alle locali sottolineando una delle prestazioni migliori di questo torneo.

Grinta, determinazione e complicità, questi gli elementi principali che fino ad ora si erano visti solo sporadicamente, e che in questa giornata hanno consentito alle ragazze di mister Iarrobino di avere la meglio sull’Airri Aversa. Un 3-1 che non ammette repliche e che ha denotato una straordinaria capacità di reazione delle sangiorgesi dopo un primo set perso in malo modo.

«È stata una delle partite più belle di questa stagione – ha dichiarato il Presidente Mauro Camerlengo a fine del match – ci tenevamo tantissimo a conquistare i tre punti e le ragazze, dopo un primo set sottotono, hanno reagito alla grande scendendo in campo con la giusta carica, rispettose del valore delle avversarie ma altrettanto consapevole della loro forza. Speravamo in questo risultato, perché ci abbiamo creduto dall’inizio e in settimana ne ho parlato più volte con le ragazze. Voglio sottolineare l’ottimo l’apporto anche delle ragazze che sono state chiamate in causa alla fine del primo set e che hanno saputo imprimere una svolta alla gara. Brave davvero, perché per chi non sempre gioca con costanza, entrare in campo in questo modo, lucide, determinate, non è assolutamente semplice. Brave davvero.

Un ultimo appunto voglio farlo per il nostro straordinario pubblico. Giocare davanti ad una platea come quella di stasera rende tutto molto più facile perché avere tante persone ad incoraggiarti ed a sostenerti, oltre ad essere un’emozione unica, ti da una carica incredibile e ti fa rendere al 100% delle tue possibilità».

Ora testa al prossimo appuntamento che vedrà, sabato prossimo alle ore 18.30, le ragazze della la Tabacchi F.lli Collarile Volley ospitare l’imbattuta capolista Battipaglia Volley. Per l’occasione ci sarà sicuramente il pubblico dei grandi eventi, che a San Giorgio del Sannio non è mai mancato per questi eventi così importanti.