Accademia in trasferta a Bari, servono punti salvezza Le giallorosse sono chiamate all'impresa nella difficile sfida in terra pugliese

Dopo quella di sette giorni fa a Frosinone contro l'Assitec, questa volta le giallorosse muoveranno in terra pugliese per affrontare domani pomeriggio la PVG Bari, terza forza del torneo.

Anche in questo caso si tratta di una partita alquanto complicata per la formazione di mister Ruscello che tuttavia ha dimostrato anche contro il S. Elia domenica scorsa di attraversare un ottimo momento di forma e di qualità gioco, cedendo solo nel finale contro una delle squadre più forti del torneo.

La PVG viene da otto vittorie consecutive, dieci nelle ultime undici, ed è in piena lotta per la seconda piazza proprio con l'Assitec. E tra l'altro gli incroci di calendario di questo turno di campionato potrebbero, in caso di vittoria, far balzare le pugliesi al secondo posto. L'Accadmia deve necessariamente provare a portare a casa qualche punto per poi giocarsi il tutto per tutto nelle successive gare in cui si deciderà quale delle formazioni attualmente in coda riuscirà a raggiungere la salvezza. La gara avrà inizio alle ore 17.00 e sarà arbitrata dalla coppia Cavalera - Chiriatti.