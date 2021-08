Serie C, si riparte: è la notte delle campane Dopo il 4-4 nell'anticipo tra Paganese e Messina tocca ad Avellino, Juve Stabie e Turris

Gol al 95', doppietta personale per coronare una rimonta lanciata da Murolo e resa realizzabile da una rete del neo-acquisto Piovaccari: Castaldo si è già preso la Paganese, in grado di rimontare dall'1-4 al “Torre”, contro il Messina, nell'anticipo della prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Nel calderone del 4-4 finale anche un rigore sbagliato da Diop, alla mezz'ora, sul risultato di 1-1. Oggi tocca alle altre campane, in campo in contemporanea alle 20,30. Al “Partenio-Lombardi” l'Avellino ospiterà il neo-promosso Campobasso, allenato dall'ex difensore di biancoverdi, Mirko Cudini. Partire col piede giusto è l'imperativo dei lupi irpini, che puntano, dichiaratamente, al ritorno in Serie B senza passare dai playoff in attesa dell'ultimo rinforzo per l'attacco dal mercato. Due i ballottaggi di formazione da risolvere: Tito o Mignanelli in difesa; De Francesco o Matera a centrocampo. La Juve Stabia sarà, invece, impegnata al “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria. Le vespe di Novellino puntano forte sulla linea verde con l'obiettivo di centrare una salvezza tranquilla garantendosi gli introiti del minutaggio e valorizzando i giovani. Duro banco di prova a Taranto per la Turris, che ha investito per essere l'outsider del torneo con il traguardo degli spareggi promozione, da centrare dopo un anno di transizione con la permanenza in categoria conquistata senza patemi d'animo. Subito titolare l'ex Avellino Santaniello, che guiderà il tridente di Caneo con Leonetti e Giannone ai suoi lati.