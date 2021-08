Avellino - Campobasso, le probabili formazioni Alle 20,30 il calcio d'inizio della gara valida per la prima giornata di Serie C 2021/2022

Altro giro, altra corsa. E che corsa. E sì perché l'Avellino vuole ripartire di slancio, essere il Marcel Jacobs della Serie C 2021/2022 o quasi: nessuna caccia al record, sia chiaro, ma l'ambizione di chiudere davanti a tutti è conclamata. Via al campionato con una sfida tra lupi. Alle 20,30 il fischio d'inizio della gara casalinga con il Campobasso, valida per la prima giornata del girone C di Lega Pro. I biancoverdi arrivano all'incontro a margine di ore particolarmente tese dopo l'amichevole segreta con il Napoli United, che ha causato non poche polemiche al pari delle dichiarazioni, franche e pregne di onestà intellettuale, rese all'antivigilia della partita da Piero Braglia. In conferenza stampa il tecnico ha bacchettato i calciatori invitandoli chiacchierare di meno e tenere alta la concentrazione oltre a tacciare l'ambiente di non essere unito al punto giusto per favorire il club nel raggiungimento del dichiarato obiettivo stagionale: tornare in Serie B. Meglio, dunque, che la parola passi al campo dove è in programma la sfida contro i neo-promossi molisani, che tornano nel professionismo a distanza di 32 anni sotto la guida di Mirko Cudini, ex difensore dell'Avellino.

Sponda irpina sono 21 i calciatori convocati. Nell'elenco non figurano gli squalificati Aloi, Dossena e Maniero, oltre al giovane Capone. Due i ballottaggi da risolvere per definire gli interpreti del 4-3-2-1: Tito o Mignanelli in difesa; De Francesco o Matera a centrocampo. In panchina Messina, che dopo il match con i molisani dovrebbe trasferirsi in prestito al Picerno. Micovschi ha scelto la maglia numero 25.

Fronte molisano un solo assente: il centrocampista ex Lanuesi Ladu, infortunato. I rossoblù giocheranno con il 4-3-3. In attacco Parigi dovrebbe essere preferito all'irpino Rossetti (originario di Mirabella Eclano).

Sugli spalti si va verso il tutto esaurito. Poche centinaia di biglietti ancora disponibili rispetto alla capienza limitata di 3300 spettatori.

Avellino - Campobasso, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 20,30)

Avellino (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Sbraga, Silvestri, Tito; Mastalli, De Francesco, D'Angelo; Carriero, Kanoute; Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Scognamiglio, Bove, Mignanelli, Matera, Gagliano, Messina, Micovschi. All.: Braglia.

Squalificati: Aloi, Dossena, Maniero.

Indisponibili: nessuno.

Altri: Capone.

Ballottaggi: Tito – Mignanelli: 55% - 45%; De Francesco – Matera: 51% - 49%.

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Nacci, Giunta, Candellori; Liguori, Parigi, Emmausso. A disp.: Zamarion, Magri, Sbardella, Pace, Martino, Ciocca, Bontà, Tenkorang, De Biase, Di Francesco, Vitali, Rossetti. All.: Cudini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ladu.

Altri: Coco.

Ballottaggi: Parigi – Rossetti: 51% - 49%.

Arbitro: Caldera della sezione di Como. Assistenti: Catani della sezione di Fermo e Zezza della sezione di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.