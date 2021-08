Avellino, Messina vicino al prestito al Picerno Trattativa in dirittura d'arrivo. Il club biancoverde libera un posto il lista per l'ultimo colpo

Antonio Messina proseguirà la sua stagione nel Picerno. Salvo colpi di scena, il ventunenne attaccante dei biancoverdi si trasferirà in prestito tra le file del club lucano dopo che l'Avellino avrà esercitato l'opzione per il rinnovo del contratto annuale con cui l'ex Real Agro Aversa è stato ingaggiato. Chiuso da Maniero, Plescia e Gagliano, Messina avrà così l'opportunità di giocare con maggiore continuità. Nel contempo, l'Avellino libererà un posto in lista per accogliere l'ultimo rinforzo dal mercato per il reparto avanzato. Questa mattina Braglia, in conferenza stampa, non ha usato giri di parole nell'indicare in un'alternativa a Micovschi e Kanoute, dunque, in un esterno d'attacco in grado di adattarsi pure sulla trequarti o sulla fascia di centrocampo, l'ultimo innesto di cui ha bisogno per avere la possibilità di passare al 4-3-3 e, di pari passo, sviluppare più di un sistema di gioco (4-3-2-1, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-1-2, ndr). L'operazione dovrebbe essere perfezionata già nelle prossime ore. Messina al Picerno per farsi le ossa e tornare con il primo campionato da professionista nel suo bagaglio di esperienze.