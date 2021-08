Avellino - Campobasso, la probabile formazione dei biancoverdi Sono 21 i calciatori convocati da Braglia. Fuori un giovane. Ecco il numero di maglia di Micovschi

Sono 21 i calciatori convocati da Piero Braglia per Avellino – Campobasso, valida per la prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, in programma domani, alle 20,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”. Nell'elenco non figurano gli squalificati Aloi, Dossena e Maniero, oltre al giovane Capone. Due i ballottaggi da risolvere per definire gli interpreti del 4-3-2-1: Tito o Mignanelli in difesa; De Francesco o Matera a centrocampo. In panchina Messina, che dopo il match con i molisani dovrebbe trasferirsi in prestito al Picerno. Micovschi ha scelto la maglia numero 25.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Forte.

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 5 Sbraga, 6 Scognamiglio, 16 Bove, 23 Ciancio, 28 Silvestri, 33 Mignanelli.

Centrocampisti: 8 Mastalli, 10 De Francesco, 20 Carriero, 21 Matera, 27 D'Angelo.

Attaccanti: 7 Kanoute, 9 Gagliano, 11 Plescia, 18 Messina, 25 Micovschi.

La probabile formazione.

Avellino (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Sbraga, Silvestri, Tito; Mastalli, De Francesco, D'Angelo; Carriero, Kanoute; Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Scognamiglio, Bove, Mignanelli, Matera, Gagliano, Messina, Micovschi. All.: Braglia.