Serie C, campane in campo per l'undicesima giornata: il programma Al "Partenio-Lombardi" scocca l'ora di Avellino - Paganese. Juve Stabia e Turris, obiettivo riscatto

L'Avellino ha un solo risultato a disposizione per evitare che il tour de force da tre partite in otto giorni si chiuda con un bottino magro, oscillante dai 2 ai 3 punti, che renderebbe inevitabile assumere decisioni drastiche per quanto riguarda l'area tecnica, sia per ciò che concerne la panchina di Braglia, sia per sul fronte direttore sportivo dove la posizione di Di Somma non è mai stata così poco salda. Vincere, al “Partenio-Lombardi”, contro la Paganese, è indispensabile, ma dall'altra parte del campo c'è una squadra, quella allenata da Grassadonia, che è reduce dal successo per 2-0 sul Potenza e deve dare continuità ai suoi risultati. Tra le file biancoverdi niente convocati. Le riserve sulla disponibilità di Carriero, Ciancio e Maniero, oltre a quella di Scognamiglio, verranno sciolte solo nell'imminenza del calcio d'inizio, fissato alle 14,30. Squalificato Kanoute, in attacco toccherà a Micovschi, Plescia e Di Gaudio. Sponda azzurrostellata mancherà il grande ex Castaldo, nel reparto avanzato è aperto ed equilibrato il ballottaggio tra Iannone e Piovaccari per affiancare Guadagni. In contemporanea alla sfida all'ombra del Partenio si giocheranno anche tutte le altre gare valide per l'undicesima giornata del girone C di Serie C. La Juve Stabia del neo-tecnico Sottili cerca il primo successo dell'annata agonstica al “Menti” nella sfida con l'ACR Messina di Ezio Capuano; la Turris punta al pronto riscatto, dopo il ko casalingo con il Campobasso, al “Degli Ulivi”, contro il fanalino di coda Fidelis Andria.