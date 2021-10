Avellino - Paganese, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" (ore 14,30) la gara valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C

L'Avellino non può fermarsi ancora, la Paganese non vuole farlo più. Al “Partenio-Lombardi” (ore 14,30) biancoverdi e azzurrostellati si affrontano nella gara valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C. Un derby a cui le due squadre arrivano con stati d'animo decisamente differenti. L'Avellino, 7 pareggi in 10 partite, ultimo dei quali maturato mercoledì scorso in extremis a Catania (2-2), è obbligato a vincere per rimanere agganciato al treno delle formazioni di testa ed evitare il fallimento anticipato del progetto tecnico con conseguente rischio di esonero per Braglia e Di Somma; la Paganese, reduce da un successo (2-0 sul Potenza) dopo 3 battute d'arresto di fila, vuole riprendere la marcia brillante (3 successi e 1 pareggio in quattro partite) con cui era partito il Grassadonia bis.

Sponda biancoverde niente convocati: le riserve sull'impiego degli acciaccati Carriero, Ciancio e Maniero saranno sciolte solo nelle ore immediatamente precedenti al fischio d'inizio. Da valutare, poi, se Scognamiglio ce la farà ad accomodarsi almeno in panchina. Sicure, al momento, le assenze di Kanoute per squalifica e D'Angelo infortunato. La certezza sono i titolari del tridente: Micvoschi, Plescia e Di Gaudio. Difesa e centrocampo dipendono da un effetto domino. Se Ciancio ce la farà a scendere in campo, l'Avellino dovrebbe giocare a 4 dietro, viceversa, salvo sorprese tattiche tra gli interpreti, andrà avanti con la linea a tre composta da Silvestri, Dossena e Bove. In tal caso, corsie laterali del settore nevralgico agirebbero Rizzo e Tito e in mediana troverebbero spazio due tra Carriero (o Mastalli), Aloi e De Francesco. I tre potrebbero, invece, giocare insieme, con uno tra Dossena e Bove in panchina, qualora, come detto, Ciancio fosse regolarmente a disposizione.

Dall'altra parte della barricata mancherà, oltre a Murolo squalificato, Cretella, Diop, Schiavino e Volpicelli, il grande ex Castaldo, alle prese con noie muscolari. Ballottaggio Iannone – Piovaccari per affiancare Guadagni nel 3-5-2 che sarà adottato dagli ospiti.

Avellino – Paganese, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 14,30)

Avellino (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Aloi, De Francesco, Mastalli; Micovschi, Di Gaudio; Plescia. A disp.: Pane, Bove, Sbraga, Scognamiglio, Rizzo, Mignanelli, Carriero, Matera, Gagliano, Messina, Maniero. All.: Braglia.

Squalificati: Kanoute.

Indisponibili: D'Angelo.

Ballottaggi: Ciancio – Rizzo: 51% - 49% (se gioca Rizzo 3-4-2-1 con Bove titolare in difesa e Mastalli in panchina); Mastalli – Carriero: 51% - 49%; De Francesco - Carriero: 51% - 49%; Ciancio – Carriero. 51% - 49% (se gioca Carriero 3-4-2-1 con Bove titolare in difesa e De Francesco in panchina); Dossena – Bove: 55% - 45%;

Diffidati: Carriero.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavi, Bianchi; Zanini, Firenze, Tissone, Zito, Manarelli; Iannone, Guadagni. A disp.: Caruso, Pellecchia, Scanagatta, Perlingieri, Pica, Viti, Vitiello, Sussi, Piovaccari, Del Regno. All.: Grassadonia.

Squalificati: Murolo.

Indisponibli: Castaldo, Cretella, Diop, Schiavino, Volpicelli.

Ballottaggi: Iannone – Piovaccari: 51% - 49.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Rutella della sezione di Enna. Assistenti: Torresan della sezione di Bassano del Grappa e Ferrari della sezione di Rovereto. Quarto Ufficiale: Andreano della sezione di Prato.