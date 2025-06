Due panchine dedicate alle vittime della strada ad Aversa e Casal di Principe Va avanti l'opera di sensibilizzazione dell'associazione mamme coraggio e vittime della strada

"Con Aversa e la sesta panchina bianca che abbiamo installato, (non è stata una passeggiata ad Aversa) ma l’importante che ci siamo riusciti, perché questo è un progetto che nasce già da anni.

La prima panchina bianca è stata installata nella caritas di Aversa, e da lì che stiamo portando un messaggio di sicurezza stradale in tutta Italia". E' quanto scrive in una nota Biagio Ciaramella portavoce delle associazioni dell'associazione mamme coraggio e vittime della strada odv.

"Le prime sei panchine che abbiamo installato da novembre 2024 sino ad oggi sono frutto di una collaborazione con Assovoce iniziata a settembre.

Con la partecipazione di 13 Comuni dell’Agro Aversano, e nel percorso della campagna, noi come associazioni abbiamo proposto a sei comuni, la nostra idea della panchina Bianca.

Per sensibilizzare gli utenti della strada, e la risposta dei sei comuni e sotto gli occhi di tutti, il nostro lavoro non finisce ad Aversa, ma continueremo non solo sui comuni che restano del progetto in collaborazione con Assovoce, ma anche su altri comuni di tutta Italia.

E altri familiari vittime della strada, come abbiamo fatto a Casal di Principe alla richiesta della famiglia di Naike Nuscher di anni 18 installando una panchina per l’anniversario della scomparsa da un anno, dalla tragedia della giovane vita spezzata

La presidente Elena Ronzullo e vice Rosa Di Bernardo Amcvs associazione mamme coraggio e vittime della strada odv ringraziamo con il cuore nel ricordo di Luigi e Mario, tutti coloro che sono intervenuti: "In primis don Antonio fabozzi, che ha benedetto e ha dedicato una preghiera e un discorso per la prevenzione stradale, il comitato Maria Santissima di Casaluce per aver organizzato una sosta della madonna, fuori programma per la benedizione della panchina, dedicata a Luigi Ciaramella Mario Grieco e tutte le vittime della strada, un ringraziamento va a tutta la città di Aversa, presenti all'inaugurazione della panchina.

Un ringraziamento al sindaco di Aversa Francesco Matacena, all'assessore alla viabilità Eufrasia Cannolicchio e a tutta l’amministrazione di Aversa.

Ci sentiamo in dovere di ringraziare Falco Ortensio, per aver curato tutte le richieste fatte al comune di Aversa, per la riuscita della manifestazione, ed era anche presente alla nostra manifestazione in doppia veste sia per aver curato tutte le richieste al comune, che testimone di un brutto incidente stradale gravissimo. Un ringraziamento speciale va a chi in piazza Municipio ha organizzato macchine d’epoca e moto, automotoclub La Corona, vice presidente Gennaro Mottola, in collaborazione con quinta marcia, wake Up Uagliù e Ammuina, che con la loro musica si sono uniti alla nostra manifestazione per la sicurezza stradale.