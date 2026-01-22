Droga e spaccio nel casertano: manette per un 34enne di nazionalità albanese L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri in una zona urbana isolata

A Vairano Patenora, frazione Scalo in provincia di Caserta, i carabinieri della locale stazione, hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne di nazionalità albanese, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato sorpreso in una zona urbana isolata, nota per essere frequentata da spacciatori e consumatori di droga, mentre tentava di cedere una dose di cocaina a una persona non identificata. Quest’ultima, alla vista dei carabinieri, si è data alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, il 34enne è stato trovato in possesso della somma in contanti di euro 515,00 e di 31 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 12 grammi, custodite all’interno di due barattoli in plastica poggiati sul sedile lato passeggero dell’autovettura Smart Fourfour, risultata presa a noleggio.

La sostanza stupefacente e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato invece accompagano nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.