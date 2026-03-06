San Felice a Cancello: eseguito ordine di carcerazione I carabinieri arrestano un 61enne

I carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria nei confronti di un 61enne.

L’operazione è avvenuta a San Felice a Cancello, dove i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto l’uomo, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

Il 61enne, già noto alle forze dell’ordine e dal maggio 2025 sottoposto al regime della detenzione domiciliare, dovrà ora espiare una pena complessiva di 5 anni, 6 mesi e 17 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa pari a 6.666,66 euro.

La condanna riguarda episodi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi in precedenti anni tra Napoli (nel 2019) e Afragola (nel 2024).

Dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità giudiziaria mandante, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove sconterà la pena stabilita.