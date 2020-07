Basket, Serie A2: cambio formula e certezze per la ripartenza Tante ipotesi, ma il basket chiede prima il sostegno dell'esecutivo nella ripresa

Gran lavoro per le squadre campane con Napoli, Scafati e Juvecaserta in Serie A2 e Salerno, Sant'Antimo, Pozzuoli e Scandone Avellino in Serie B. Obiettivi diversi, ma anche comuni come quello della ripartenza che resta un rebus nel mondo del basket italiano. Nel weekend le leghe hanno formulato un vero e proprio grido d'allarme, hanno voluto rimarcare il dispiacere per la mancata introduzione del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni.

Il rebus è anche sulle date dei prossimi campionati. In Serie A2 e B c'è la volontà di ripartire con il pubblico e, quindi, con gli introiti garantiti dai biglietti e dagli abbonamenti. La questione del distanziamento sociale va inserita negli equilibri. Nel concreto, Napoli e Scafati attendono le risposte delle concorrenti sul mercato verso la prossima A2, che potrebbe rinnovarsi. Il passaggio dal format ovest/est a nord/sud per i gironi è possibile, chiaramente con un taglio della penisola ben al di sopra di Roma. Intanto, Caserta farà ricorso per sottolineare la buona fede e l'operato secondo regola nel mese di giugno. C'è il rischio del -3 in classifica per un ritardo - segnalato dai vertici federali - nel pagamento dell'ultima rata FIP.