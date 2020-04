Anomalie mascherine emergenza Covid: arrestato imprenditore Turbativa di una gara milionaria, bandita da Consip. Operazione della Guardia di Finanza

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito, su delega della Procura della Repubblica capitolina, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del locale tribunale nei confronti di un imprenditore 40enne, indagato per i reati di turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Le attività investigative, condotte dal Gico del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, hanno tratto origine da una tempestiva denuncia effettuata da Consip alla Procura della Repubblica di Roma, in riferimento ad una serie di anomalie riscontrate nell’ambito della procedura di una gara, del valore complessivo di oltre 253 milioni di euro, bandita d’urgenza per garantire l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali. Si tratta in modo paarticolare di una gara dell’importo di circa 15,8 milioni di euro, relativo alla fornitura di oltre 24 milioni di mascherine chirurgiche.

L’indagine dimostra l’impegno quotidianamente profuso dalla Procura della Repubblica di Roma e della Guardia di Finanza in tutta Italia, con particolare attenzione in Campania soprattutto nelle zone rosse e più ad alto rischio di infiltrazioni malavitose. Un attenzione altissima rivolta alla tutela della salute e sicurezza pubblica, anche nel contrastare tutti i tentativi di illecita strumentalizzazione dell’attuale situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus Covid-19.