Testamento solidale: open day il 13 settembre Saranno illustrate le modalità per disporre lasciti solidali

Alla vigilia della Giornata internazionale del lascito solidale (13 settembre), il Comitato Testamento Solidale - composto da 22 organizzazioni non-profit, ActionAid, Ail, Aism, Fondazione Don Gnocchi, Lega del Filo d'Oro, Save the Children, Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus, Amnesty International, Amref, Cbm, Greenpeace, Intersos, Istituto Pasteur Italia Fondazione Cenci Bolognetti, Operation Smile Italia Onlus, Fondazione Telethon, Fondazione Umberto Veronesi, Progetto Arca, Telefono Azzurro, Unicef, Università Campus Bio-Medico di Roma, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, Vidas - promuove, con il patrocinio del Consiglio nazionale del Notariato, l'evento 'Testamento Solidale. Quando i grandi progetti non hanno età', che avrà luogo a Roma, il 12 settembre, nella cornice della Casa del Cinema. L'evento sarà un'occasione per accendere i riflettori sul testamento solidale e scoprire, attraverso la presentazione dei risultati di un'inedita indagine Gfk Italia, cosa significa per gli italiani fare qualcosa di grande. Un racconto a più voci alla presenza di Rossano Bartoli, portavoce di Comitato Testamento Solidale e presidente della Lega del Filo d'Oro, Gianluca Abbate, consigliere nazionale del Notariato con delega al Sociale e al Terzo Settore, Paolo Anselmi, vicepresidente Gfk Italia, Andrea Farinet, presidente Pubblicità Progresso, Paola Tronu, sociologa, Domenico di Iasio, filosofo, per raccontare l'andamento e le tendenze di questo importante fenomeno. Inoltre, nel corso dell'evento, verrà presentata la prima edizione dell'iniziativa 'Open Day Solidale' che il 13 settembre coinvolgerà i Consigli Notarili distrettuali di tutta Italia per offrire informazioni e consulenza gratuita a chi vuole saperne di più sul testamento solidale. Infatti, grazie alla collaborazione con il Consiglio nazionale del Notariato, partecipano all'iniziativa circa 60 Consigli Notarili distrettuali di tutta Italia (Agrigento e Sciacca, Arezzo, Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bari, Belluno, Benevento e Ariano Irpino, Biella e Ivrea, Bologna, Brescia, Cagliari, Lanusei e Oristano, Campobasso, Isernia e Larino, Cassino, Catania e Caltagirone, Como e Lecco, Cosenza, Rossano, Paola, Castrovillari, Cremona e Crema, Enna e Nicosia, Ferrara, Firenze, Pistoia e Prato, Foggia e Lucera, Forlì e Rimini, Genova e Chiavari, Grosseto, L'Aquila, Sulmona e Avezzano, Lecce, Livorno, Lucca, Mantova, Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese, Modena, Napoli, Torre Annunziata e Nola, Padova, Palermo e Termini Imerese, Palmi, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Lagonegro e Melfi, Ragusa e Modica, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Velletri, Civitavecchia, Salerno, Nocera Inf., Vallo d. Lucania e Sala Consilina, Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, Savona, Siena e Montepulciano, Siracusa, Taranto, Torino e Pinerolo, Trani, Trento e Rovereto, Udine e Tolmezzo, Venezia, Verbania, Verona, Vicenza e Bassano del Grappa, Viterbo e Rieti).

Nel corso dell’Open Day Solidale i notai offriranno - dalle 16:00 alle 19:00presso le sedi dei Consigli Notarili - consulenza gratuita sul lascito solidale a tutte le persone interessate a saperne di più e sarà possibile confrontarsi su come si fa un testamento solidale, come tutelare la famiglia e far in modo che le proprie volontà vengano eseguite dopo la morte, cosa si può donare in beneficenza, solo per citare alcuni casi.