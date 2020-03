Bonus da 600 euro anche a chi lavora in nero L'ipotesi è l'introduzione di un "reddito di emergenza"

Il bonus di 600 euro andrà anche a chi lavora in nero. E' quel che prevede il nuovo decreto firmato ieri. Dovrebbero rientrare anche lavoratori in nero: stagionali, precari, badanti, baby sitter.

Si chieamerebbe “Rem”, reddito di emergenza, simile al reddito di ultima istanza previsto dal cura Italia. Ma la discussione è in corso per valutare come strutturarlo. I tempi sono stretti certo, l'obiettivo è renderlo disponibile entro pochi giorni: probabilmente potrebbe bastare l'autocertificazione, i controlli arriveranno in un secondo momento. Difficile capire quale sia la platea: si parla di 3 milioni di persone, ma secondo Repubblica si potrebbe arrivare addirittura a 10. In quel caso, però, servirebbero sei miliardi di euro.La durata dovrebbe essere di due mesi.