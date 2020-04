Anche 353 notai chiedono all'Inps i 600 euro "Sono colleghi giovani, entrati in esercizio negli ultimi anni"

In fila per i 600 euro erogati dall'Inps anche 353 notai. Lo ha reso noto Il Sole 24 Ore su dati della Cassa nazionale del Notariato. Come si ricorderà i 600 euro sono a pannaggio di chi nel 2018 ha percepito redditi inferiori a 35mila euro e hanno ravvisato un calo del fatturato rispetto all'anno precedente nel primo trimestre del 2020.

E potrebbe non finire qui: ci sono oltre mille notai che potrebbero accedere al bonus ha spiegato il presidente della cassa del notariato Nardone Al Sole: “ "I redditi più bassi sono attribuibili soprattutto ai giovani colleghi. Negli ultimi quattro anni sono entrati in esercizio 856 nuovi notai, di cui 406 nel solo 2019. Sono questi ultimi a chiedere ora il bonus di 600 euro: anzi, le 353 domande non coprono ancora tutta la platea sotto i 35mila euro, anche se c’è tempo fino al 30 aprile”