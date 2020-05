Bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti: ecco le regole Da domani le riaperture dei centri, da giovedì ristorazione. Ecco quali misure dovranno osservare

Riaperture, ecco la road map in Campania.



Bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie e gelaterie riapriranno da giovedì. Tra un tavolo e l'altro, da decreto del Governo, ci dovranno essere un metro o una barriera fisica e gli ambienti, i bagni e le attrezzature dovranno essere sanificati con frequenza. L'accesso dovrà essere basato in prevalenza sulle prenotazioni, e il ristoratore dovrà tenere l'elenco di chi ha prenotato negli ultimi 15 giorni. Divieto assoluto di far entrare nel locale più persone rispetto a quanti sono i posti a sedere. Preferenza per pagamenti cashless e aria condizionata che non potrà funzionare in modalità ricircolo



Inoltre dovranno essere fornite informazioni, anche in lingua straniera, sulle misure di prevenzione, dovranno essere installati i totem con prodotti igienizzanti, e i ristoratori potranno misurare la temperatura corporea impedendo l'accesso se sarà più di 37,5 gradi.

Se non ci sono posti a sedere i clienti devono rimanere a un metro anche al banco. No ai buffet.

Il personale che ha rapporti coi clienti deve usare la mascherina e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

Dopo il servizio il tavolo dovrà essere igienizzato (evitando l'utilizzo di saliere, oliere, riutilizzabili)

Per barbieri e parrucchieri invece rimane il criterio della distanza di metro tra le postazioni, la possibuilità di misurare la temperatura corporea e disciplinare l'accesso su prenotazioni.

Operatore e cliente, durante il trattamento, dovranno indossare mascherina e guanti. Per i servizi di estetica a distanza ravvicinata l'operatore dovrà indossare la visiera protettiva e la mascherina. Saune, bagni turchi e vasche idromassaggio non potranno essere utilizzati.

Gli operatori diovranno lavarsi spesso le mani e igienizzare le superfici, le postazioni di lavoro e dovranno cambiare le attrezzature ad ogni cambio di clienti.