Vandali nella domus a Pompei. "Ferita l'Italia, la sua arte" Il raid, sfregiato un affresco

«Atto vandalico» negli scavi archeologici di Pompei. Danneggiata una porzione di circa 10 centimetri di un affresco raffigurante Bacco e Arianna, all'interno di una domus chiusa al pubblico (Regio IX ins. 5, 14-16).

Sono in azione i restauratori, la domus è chiusa e i pezzi divelti sono stati stati recuperati. Nuovo sfregio nella città eterna. Mi auguro - spiega il direttore del parco archeologico Osanna - che vengano presto identificati i responsabili, chi compie questi atti ferisce l'Italia e il suo patrimonio culturale».

Dello stesso parere il funzionario archeologico Alberta Martellone. "Siamo davvero amareggiati per quanto accaduto. Da tempo spieghiamo di quanto sia importante investire in sicurezza, promuovere in cultura di tutela dei nostri beni"