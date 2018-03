Gay Pride a Pompei. Il questore: sarà garantito il percorso Il via libera

Gay pride a Popei, via libera dal questorie. L'annuncio in una nota stampa.

«Il Questore di Napoli , in relazione alla diffusione su alcune testate giornalistiche di un presunto divieto o prescrizione limitative della manifestazione Gay Pride, che si terrà a Pompei il prossimo 30 giugno, intende evidenziare che sarà garantito agli organizzatori dell’evento il pieno diritto costituzionale di manifestare e percorrere le strade del Comune di Pompei .

Vi è stata una prima riunione interlocutoria con gli organizzatori e l’amministrazione comunale di Pompei al solo fine di concordare, in piena sintonia , un percorso che possa tenere in equilibrio il legittimo diritto di manifestare e la concomitanza con eventi religiosi che in quel periodo attireranno numerosi pellegrini.

Il Questore è certo che si riescano a condividere modalità e tempi della manifestazione, escludendo qualsiasi forma di divieto».