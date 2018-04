Il Rosario della Madonna si muove. "Miracolo a Pompei" Il video, la fede, le preghiere

di Siep

C'è chi grida al miracolo e invita il mondo intero a pregare per la pace. Un video diventato virale riprende come si sgancia la coroncina che tiene in mano la statua della Madonna, che capeggia dal Santuario di Pompei, e oscilla nel vuoto. L'evento ha richiamato centinaia di fedeli che, con lo sguardo rivolto al cielo, hanno recitato il Santo Rosario alla Vergine Santissima. C'è chi attribuisce l'eccezionalità del fatto ad un fenomeno divino. Un segno. Un invito. Molti pensano che sia un messaggio riferito alla guerra in Siria e l’attacco di Trump. Insomma, un messaggio dall'Alto per invitare tutti a pregare per la pace nel mondo.

Improvvisamente l’enorme corona del rosario tra le mani dell’immensa statua poggiata sulla facciata del Santuario ha iniziato a dondolare con forza. La scena è stata ripresa da Angelo, un giovane di Pompei, che ha tenuto a specificare che non ci fosse vento. In pochi secondi l’attenzione dei presenti si è focalizzata sulla Madonna, i numerosi turisti, increduli, hanno iniziato a riprendere la scena. Angelo, nel suo post ha tenuto anche a specificare che non è “mai accaduto in fatto del genere neanche d’ inverno con il vento”. Un segno per tanti. Un invito a pace e preghiera. Lo dicono i fedeli della Madonna di Pompei. Un santuario quello mariano che è meta di milioni di pellegrini. Una tappa della fede cristiana particolarmente cara ai fedeli di tutto il mondo.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per risistemare in sicurezza il rosario che, spinto dal vento, oscillava dall'alto della Basilica. Non è mancato chi, da profano, non credendo che l'evento potesse avere un legame divino, è corso alla più vicina ricevitoria per giocare i numeri al lotto. L'ambo secco giocato è: 72 (il Rosario Benedetto) e 60 (la Madonna). Un evento che sta continuando a raccogliere commenti. Un video che raccoglie l'amore e fede per la Maddonna Vergine Santissima Campana.