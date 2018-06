Pompei, turista in posa sulla colonna: l'ira corre sul social Il caso, la segnalazione

Un giovane turista francese ha diffuso nei giorni scorsi sui social una sua foto che lo ritrae sorridente seduto sulla colonna della basilica degli Scavi di Pompei. L'immagine è stata segnalata al Parco archeologico da Vincenzo Marasco, del Centro studi storici Nicolò d'Alagno che con un post pubblico su Facebook ha raccolto l'indignazione di guide turistiche e addetti ai lavori. Indignazione che corre sul social per l'ennesimo scatto che racconta del rischio danneggiamento dei monumento italiani.



Era già successo di recente con una foto di alcune signore ritratte sorridenti mentre si erano accomodate su un prezioso trono di palazzo Reale a Napoli. Era successo in occasione dell'apertura straordinaria del palazzo in occasione di un evento benefico.