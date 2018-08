Pascale: serve sangue. "Se non si dona stop agli interventi" L'appello

“Voglio rilanciare l’appello dell’Istituto Pascale, rivolto a tutti coloro che hanno i requisiti per donare il sangue, a presentarsi presso l’ospedale per contribuire affinchè si scongiuri il blocco degli interventi chirurgici. Un’emergenza, quella del sangue, che sta coinvolgendo numerose strutture della Campania per la quale ritengo opportuno coinvolgere l’intera commissione Sanità per una verifica puntuale delle criticità e per mettere in campo un piano che sia in grado di superare questa crisi. Donare sangue è un atto d’amore nei confronti del prossimo e di grande civiltà. C’è bisogno dell’aiuto di tutti per aiutare le equipe mediche a salvare vite umane. Contribuire recandosi direttamente agli ospedali è il modo migliore per non girare la faccia dall’altra parte facendo finta di niente”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità.