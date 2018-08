"Mangia e scappa", tre ragazze in fuga dopo la cena di sushi Il video è virale

Carine ed eleganti. In tre. Una cena tra amiche. Eppure così distinte e carine avrebbero mangiato in un ristorante dal menù giapponese e poi si sarebbero allontanate senza pagare il conto. È accaduto a Pompei e le protagoniste sono tre giovanissime sconosciute e insospettabili. Il titolare indispettito e rammaricato da quanto accaduto ha deciso di pubblicare il video su Facebook quasi ad avvertire altri ristoratori, a metterli in guardia dalle «Tre ragazze sono scappate senza pagare il conto. Fate attenzione se si presentano in altri locali». Il video è virale e ha raccolto tantissime visualizzazioni.

Avrebbero mangiato sushi, al momento di pagare il conto, una delle tre amiche è uscita dal locale, dirigendosi in auto, dove ha atteso le amiche con il motore acceso. Dopo pochi minuti le altre due ragazze sono uscite di corsa, raggiungendo la complice e scappando ad alta velocità. Le immagini del video sono state consegnate anche alle forze dell'ordine insieme con la denuncia.