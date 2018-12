Trasporti pubblici e turismo, niente più file Eav ed Abbac hanno sottoscritto quest’oggi una convenzione importante

Eav ed Abbac hanno sottoscritto quest’oggi una convenzione per la distribuzione e rivendita di biglietti nelle strutture ricettive extralberghiere della Campania.

L’ente che gestisce Circumvesuviana e Cumana e i collegamenti bus del territorio metropolitano con la Penisola Sorrentina, l’area vesuviana e flegrea fornirà ai gestori associati all’Abbac i biglietti per le corse ordinarie e speciali di Campania Express e Cumana Express.

All’incontro hanno preso parte il presidente Eav Umberto De Gregorio e il presidente Abbac Agostino Ingenito. Alla base dell’accordo c’è la volontà di potenziare i servizi per i viaggiatori e turisti che arrivano sempre più sul territorio e che richiedono un trasporto pubblico efficiente ed eco sostenibile. Con questa convenzione i gestori di bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, potranno divulgare le informazioni sugli orari e distribuire i biglietti per le corse ordinarie e dei servizi di trasporto speciale.

“Colmiamo un gap per risolvere il problema delle file per l’acquisito di un biglietto e per offrire più servizi agli ospiti, che potranno accedere preventivamente alle informazioni sulla rete dei trasporti pubblici gestiti da Eav e ottenere i biglietti per le corse ordinarie e per quelle speciali”- ha cosi dichiarato il presidente Abbac Agostino Ingenito.