"Griglie Linea 6, Comune e Soprintendenza facciano presto" Borrelli e Gaudini: "In ballo ci sono 98 milioni che la città non può perdere"

“E’ giunto il momento che il Ministero dei Beni culturali, il Comune di Napoli e la Soprintendenza si seggano intorno a un tavolo per dirimere in modo definitivo la faccenda delle griglie della Linea 6 della Metro. In ballo ci sono 98 milioni di euro che la città non può consentirsi di perdere”.

Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini. “L’ipotesi di spostare il posizionamento delle griglie in piazza Carolina – proseguono Borrelli e Gaudini – deve essere presentata con la massima tempestività e chiarezza per tranquillizzare anche i residenti circa l’assenza di pericoli per la staticità degli edifici circostanti.

Non vorremmo che dopo il braccio di ferro tra burocrati, dovessimo assistere a un altro braccio di ferro con i residenti che allontanerebbe il traguardo di vedere il completamento di una linea fondamentale per l’alleggerimento del traffico veicolare in città”.