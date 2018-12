Caos san Gregorio Armeno, protestano i commercianti Problemi sul senso unico pedonale

“L’esordio del senso unico pedonale ai Decumani per il periodo natalizio ha creato dei problemi. Caos, proteste dei commercianti e degli artigiani e tante situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità dei visitatori.

Evidentemente il sistema non ha funzionato al meglio”. Questa la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, insieme ai consiglieri comunali del Sole che Ride, Stefano Buono e Marco Gaudini.

“La gestione degli intensi flussi pedonali – proseguono i Verdi - deve essere in parte modificata. Ci facciamo portavoce della proposta di tanti operatori commerciali che propongono un percorso diverso che sottoponiamo al Sindaco e agli altri decisori in modo costruttivo.

Lungo i Decumani partendo da San Gregorio Armeno angolo via Giuseppe Marfei, si devono orientare i visitatori verso sinistra per via san Nicola a Nilo scendendo infine per via San Biagio dei librai, e a destra per arrivare a via Tribunali.

Solo così è possibile migliorare la scorrevolezza dei flussi. E’ indispensabile inoltre sgomberare tutti gli ambulanti abusivi e le occupazioni di suolo abusive che contribuiscono a creare il caos aumentando i pericoli per turisti e residenti”.