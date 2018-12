13 milioni per sicurezza antincendio edifici scolastici Approvate le graduatorie a Napoli

Tutte le 176 istanze trasmesse dai Comuni - 15 progetti nel territorio provinciale di Avellino, 35 in quello di Benevento, 32 in quello di Caserta, 49 in quello di Napoli e 45 in provincia di Salerno - sono risultate finanziabili per un investimento complessivo pari a € 8.350.299,34.

Delle Amministrazioni provinciali sono risultate finanziabili 64 istanze per un importo pari a € 4.467.337,43. Sono 4 i progetti candidabili presentati dall’Ente provinciale di Caserta, 15 di Benevento e 45 di Salerno. Non sono pervenute proposte da Città metropolitana e Provincia di Avellino.

“Continua lo sforzo dell’amministrazione regionale sul tema dell’edilizia scolastica. Con le graduatorie approvate ieri sono quasi 13 i milioni di euro destinati alla messa a norma antincendio delle nostre scuole.

La Regione conferma il suo impegno a favore degli studenti campani e per la sicurezza degli ambienti scolastici” commenta l’assessore all’Istruzione Lucia Fortini.