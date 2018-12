"Quello che è accaduto a Strasburgo può ripetersi ovunque" A lanciare l'allarme il segretario generale del Lisipo Antonio De Lieto

Sul feroce attentato verificatosi a Strasburgo nella serata di ieri, con tre morti e diversi feriti cui alcuni gravi, nei pressi dell'area adiacente i mercatini di Natale interviene il segretario generale del libero sindacato di Polizia, Lisipo, Antonio De Lieto:

“Quello che è accaduto a Strasburgo, può ripersi in qualsiasi altro Paese europeo, anche in Italia. A furia di cedere sempre e comunque, prevale la violenza, in nome della tolleranza: c’è chi toglie il crocifisso, scuole che annullano il presepe ecc., di converso, invece, nei paesi islamici, i cristiani vengono trucidati, senza che nessuno prende le difese soccorrendoli.

Certo – ha aggiunto de Lieto - non si può combattere questo terrorismo, aumentando la presenza di pattuglie nelle ferrovie, palazzi istituzionali, serve invece aumentare i servizi investigativi e di intelligence, servono maggiori risorse umane ed economiche. In buona sostanza, non si pensi di debellare questo pericolo con i soliti sistemi, ci vuole ben altro. In Italia – ha concluso il segretario del Lisipo - gli organici delle forze di Polizia vanno necessariamente aumentati a rigenerati attraverso un cambio generazionale che in materia di sicurezza faccia di più e meglio.

Redazione