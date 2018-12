VIDEO. De Luca: "Dalle iene squadrismo mediatico" Il governatore: sfido loro e il ministro della salute a un dibattito, ma in diretta televisiva"

Il governatore della Campania è intervenuto, a margine di una inaugurazione a Scampia di un centro sportivo, sulla polemica che divampa in questi giorni sulla sanità in Campania. De Luca ha ironizzato: "Non parlano mai delle eccellenze, ma sempre e soltanto degli ospedali che da 40 anni attendono i fondi per la manutenzione. Il Ministro della Salute piuttosto che commentare approvi il piano che è sulla sua scrivania dallo scorso aprile".

Sulle "aggressioni in strada" che subisce dagli inviati della trasmissione televisiva il governatore De Luca lancia il guanto di sfida: "Organizzino un dibattito televisivo. Ma serio e rigorosamente in diretta. Poi vediamo come va a finire".

Segui tutta l'intervista in video.