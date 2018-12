VIDEO. Alla Mostra d'Oltremare inaugurato lo Smau In esposizione tutte le novità tecnologiche proposte da aziende nazionali e internazionali

Stamattina è stato inaugurato lo Smau Napoli che sarà aperto fino a domani alla Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta.

Lo Smau non è solo un evento per parlare di tecnologia ex innovazione ma è un vero e proprio luogo nel quale le aziende possono crescere e trovare le sinergie giuste per trasformarsi e tornare competitive sui mercati internazionali.

Tra i vari padiglioni che quest’anno si chiamano arene, gli argomenti e le aziende coinvolte sono molte e ognuna con un core business diverso dall’altra, ma incentrato sull’innovazione tecnologica.

Per ogni Arena ci sono continui workshop e incontri di approfondimento, dalla comunicazione ai social network passando per l’utilizzo di nuove tecnologie in agricoltura e nelle costruzioni.

Un’intera Arena è dedicata alla Regione Campania che mette in risalto i progetti e i fondi utilizzati per dare supporto e spinte alle start up.

Stamattina ad inaugurare l’Arena della Regione l’Assessore Regionale, Sonia Palmeri, che ha messo in risalto, in un workshop, tutti i successi dei progetti regionali per l’imprenditoria giovanile a partire da Garanzia Giovani.