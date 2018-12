Ritrovate Claudia e Marika: erano in zona Poggioreale Le due ragazze stanno bene. I genitori stanno raggiungendo la caserma dei carabinieri

Le hanno ritrovate. A Napoli, in zona Poggioreale. E stanno bene. Claudia e Marika, le due ragazzine di Ischia di cui non si avevano notizie da dodici ore, sono state rintracciate dai cartabinieri e condotte in caserma.

Claudia e Marika erano uscite da scuola, entrambe sono studentesse del liceo, senza rientrare a casa e senza dare alcuna notizia o spiegazione ai genitori. Di qui le ore di apprensione e l'allarme scattato fra le forze dell'ordine.

I genitori già sono in viaggio per andare a riprenderle.