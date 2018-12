Manuela D’Avila ospite della Città Metropolitana di Napoli A fare gli onori di casa il sindaco De Magistris

Manuela D’Avila, parlamentare brasiliana e già candidata come vicepresidente alle scorse elezioni presidenziali in Brasile, è stata ospite della Città Metropolitana di Napoli.

La D’Avila , in questi giorni in Italia per una serie di incontri con partiti, associazioni e rappresentanti istituzionali, ha partecipato nella serata di ieri, ad un dibattito che si è svolto nella sala “Cirillo” in Piazza Matteotti.

All’incontro hanno partecipato anche: il Sindaco Metropolitana, Luigi de Magistris, la consigliera metropolitana Elena Coccia, Amarilis Guitierrez Graffe, Console Generale a Napoli della Repubblica del Venezuela, padre Alex Zanotelli, Eleonora Forenza, parlamentare europeo GUE-NGL e Marco Consolo, responsabile esteri Prc/Sinistra Europea.

“La vittoria in Brasile di un ex militare di estrema destra come Bolsonaro, e la “Via giudiziaria” con cui si è voluto liquidare il governo della sinistra, con l’arresto di Lula e l’impeachment di Dilma Rousseff, dimostra come le forze del capitalismo abbiamo operato una frattura profonda nella democrazia” ha affermato Manuela D’Avila.

“Anche nei paesi europei vi sono segnali preoccupanti di questa involuzione – ha poi proseguito – per questo ho accettato molto volentieri l’invito che mi è stato fatto. La strada per sconfiggere questa involuzione autoritaria è quella di mettere in piedi un programma credibile che veda al centro non le cose, le merci, ma l’uomo ed i suoi bisogni”. “In Brasile abbiamo perso anche perché non abbiamo saputo dare una risposta chiara e credibile alla domanda di sicurezza che è cresciuta sempre di più anche a seguito delle attività criminali delle bande dei narcos che in un anno hanno prodotto più di mille morti”.

“Bisogna imparare a parlare direttamente e, allo stesso tempo organizzarli, a tutti gli uomini e le donne che sono colpiti dalla crisi e che possono essere illusi dalle false promesse dei nuovi governanti di destra”

Il sindaco de Magistris, intervenendo a conclusione dell’incontro, ha sottolineato come nella società siano ancora forti e maggioritarie le idee democratiche e solidari che si possono contrapporre all’ “ideologia del rancore” che vorrebbe scaricare sul diverso, in questo momento gli immigrati, le responsabilità della crisi.

Ha affermato che bisogna mettere in campo un “antivirus di contagio democratico” che sia in grado di unire tutte le persone, i movimenti le idee che possono sconfiggere i bombardamenti mediatici della destra in nome della difesa del pianeta a partire dai beni comuni come l’acqua e l’ambiente. (Foto dal Web metro1.com.br).