Discoteche chiuse, Borrelli e Gaudini: prosegua la linea dura Affollate dentro e piene fuori di parcheggiatori abusivi che fanno affari d’oro

“La chiusura di alcuni locali pubblici, a Coroglio e in via dei Mille, per eccesso di avventori rispetto a quanto previsto dalle norme di sicurezza è un primo passo in avanti importante per la sicurezza dei ragazzi. Plaudiamo all’intervento della Polizia Municipale che è riuscita a sanzionare come meritano imprenditori senza scrupoli che per qualche euro in più mettono a repentaglio la vita dei loro clienti”.

Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini.

“Discoteche che proprio in queste zone sono piene di giovani dentro e piene di parcheggiatori abusivi all’esterno che fanno affari d’oro – proseguono Borrelli e Gaudini – estorcendo ai giovani somme di denaro non dovute e creando il caos per la viabilità a causa delle auto lasciate in modo selvaggio anche in piena carreggiata. In particolare alcuni locali di Coroglio sembrano essere stati eletti a punto di riferimento per i figli dei boss. Proprio qualche mese fa uno di questi criminali uccise all’esterno dei locali una persona con la quale aveva avuto un alterco. Circostanza che impone la presenza fissa da parte delle forze dell’ordine con azioni combinate che riportino la legalità e la sicurezza in tutta l’area”.