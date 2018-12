Fallisce la marcia anticamorra: non ci va nessuno Nel rione del falò contro i pentiti scendono in piazza solo le istituzioni, che poi si ritirano

E' fallita la marcia anticamorra che era stata organizzata a Castellammare di Stabia (Napoli) nel rione del falò anti pentiti. Non c'era quasi nessuno, tranne il sindaco Gaetano Cimmino, alcuni rappresentanti politici, giornalisti e forze dell'ordine con una massiccia presenza. Al Savorito, dove nella notte dell'Immacolata un falò bruciò un manichino mentre uno striscione auspicava che i pentiti fossero bruciati, solo indifferenza per l'iniziativa organizzata da Nino Di Maio, un cittadino che si batte per i diritti dei disabili. In piazza nemmeno i residenti. Qualcuno ha seguito il presidio dalle finestre: il raduno si è sciolto dopo qualche ora. Il corteo previsto non c'è stato più.