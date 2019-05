Noemi, la zia: "Ha chiesto della mamma.Felici per gli arresti" Jessica: la piccola ha chiesto subito della mamma e dei suoi giochi. Siamo commossi per le veglie

Ha chiesto della sua mamma e dei giocattoli. Noemi e le sue prime parole, dopo sette giorni di coma, in un letto della terapia intensiva del Santobono dove tutti hanno vegliato e pregato per lei. Rimasta ferita nell'agguato di piazza Nazionale, si è ripresa tra gli applausi di tutti, mentre i presunti sicari nelle stesse ore venivano assicurati alla giustizia.

«Noemi si è svegliata ed ha chiesto prima della mamma e poi dei suoi giocattoli». Questa la testimonianza della zia Jessica Esposito che con altri parenti è uscita dall’ospedale per pochi minuti, concedendo qualche parola a commento ai cronisti che si sono assiepati davanti il presidio. Tutti vogliono conoscere minuto dopo minuto i piccoli progressi della piccina.

«Siamo stati felici dell’arresto del colpevole di questa storia e adesso aspettiamo solo che torni a casa. Faremo una grande festa per lei. Siamo commossi per quanto e come tantissime persone abbiano seguito a distanza e raggiungendo l’ingresso del Santobono. Abbiamo visto in questi giorni tutto l’affetto della città e sinceramente non ce lo aspettavamo. I medici sono stati bravissimi ed hanno applaudito al suo risveglio. Vogliamo che tutto passi al più presto per poter dimenticare».

Insomma ci sono buone speranze per la piccola Noemi. Queste le parole di Jessica Esposito. La donna era presente sul posto nel momento in cui la nipotina è stata colpita: "Non dimenticherò mai più quella scena. E' successo tutto all'improvviso".