Ambra Vitiello, bellezza campana più cliccata sul web La top model di Pompei, finisce sotto i riflettori di Maxim Italia

Compirà 25 anni il prossimo 21 agosto la sensualissima Ambra Vitiello, tra le bellezze più gettonate nel Sud Italia per il suo fascino inimitabile.

Originaria di Pompei, napoletana verace, Miss forme morbide e oramai sempre più lanciatissima e gettonata sul grande schermo, è finita sotto i riflettori di Maxim Italia. La vedete negli scatti bellissimi, come sempre unici di Fabio Pregnolato, un grande professionista.

La bella e solare Ambra, sensuale, travolgente, definita per le sue immagini e curve mozzafiato, tre le donne più cliccate e amate del web, si è raccontata a Maxim Italia luxury lifestyle brand tra i più conosciuti al mondo, la rivista diretta da Claudio Trionfera:

"Il carisma è un dono, non c’è nulla che uno possa fare per averlo, o ce l’hai o non ce l’hai! Imporre senza avere l’aria di imporre, ecco in che cosa consiste il carisma. E poi penso che ognuno di noi ha un talento ma pochi hanno il carisma!”.

E alla domanda, cosa occorre per corteggiare Ambra: "Ci vuole tanta pazienza, non basta una fase iniziale intensa, ma un corteggiamento continuo, senza fine! Un uomo mi seduce quando mi sfida, quando è in grado di tenermi testa, quando non cede, quando mi colpisce i primi 5 minuti di conversazione e se così non fosse non ci riuscirebbe per il resto del tempo!!! Non mi piacciono le cose facili e le parole facili. Per me non c’è nulla di più seducente di una situazione complicata , di una persona contorta e di un discorso intrigante!”.