Afragola prima per numero di servizi ai cittadini Il comune del napoletano è in testa tra i comuni del Mezzogiorno ed il 34esimo su scala nazionale

Dallo studio fatto dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica emerge un dato fondamentale per Afragola. Il comune del napoletano è, infatti, il primo del meridione per numero di servizi in relazione alla spesa pubblica ed il 34esima nella classifica nazionale.

Il Sindaco Claudio Grillo, esprimendo la sua soddisfazione, ha sottolineato “l'impegno di una Amministrazione Comunale, supportata da professionalità interne possa raggiungere obiettivi importanti che coniugano efficienza e controllo delle risorse economiche. Questa modalità di governo del Comune - ha aggiunto il Sindaco Claudio Grillo - cerchiamo di utilizzarla soprattutto in settori più sensibili quali quello sociale di cui Afragola è Capofila per consentire sempre più l'erogazione di migliori servizi alle categorie di cittadini più disagiati".