Un bacio di Giusy Ferreri verso il cielo per Alfonso Palloncini bianchi e una festa dedicata al 17enne morto tragicamente sulla statale sorrentina

Palloncini bianchi in volo e un bacio verso il cielo indirizzato ad Alfonso da parte di Giusy Ferreri durante il suo concerto.

Ultima tappa in Campania per la straordinaria artista, contrassegnata però da un triste evento ma che grazie alla sua forza e determinazione è riuscita a portare a termine fino a disegnare un grande abbraccio di solidarietà, attraverso la musica per alleviare in qualche modo il dolore palpabile nella piazza. E' stato il manager campano Palmieri a raccontarle per primo, appena giunta in auto, con tatto e delicatezza la triste storia e lei brava, dolce e sensibile come sempre è riuscita trovato le parole e le note giuste per ricordarlo.

Una serata di festa avvolta dalla tristezze e commozione a Sant'Antonio Abate nel ricordo del 17enne Alfonso Manzi, morto tragicamente sulla statale sorrentina, alla guida del suo scooter. L'incidente nel tratto di strada tra Castellammare e Vico Equense. Alfonso era un membro attivo dell'associazione #Vivi80057 protagonista della prima edizione dell'Endsummerfest.

Impossibile rinviare l'evento, una macchina organizzativa perfetta, in moto da mesi con grandi sacrifici e impegno alla quale ha contribuito a rendete tale lo stesso Alfonso. La serata è stata aperta così dagli organizzatori.

“In questi giorni abbiamo perso il nostro amico Alfonso, un amico grande per il suo sorriso. È stata una grande gioia averlo conosciuto e una festa ci sembra il modo migliore per celebrare la sua vita. A nome dell’Associazione #Vivi80057 vogliamo comunicarvi la decisione di dedicare questi giorni di allegria insieme. Alfonso, questa festa è per te!” La tua buona stella ci illuminerà."