Turismo sociale, da domani congresso Acli a Pompei A confronto 150 delegati del CTA provenienti da tutta Italia. Interviene il presidente Vitale

Hanno scelto Pompei, meta ogni anno di migliaia di pellegrini, per rilanciare le nuove sfide del turismo sociale. Oltre 150 delegati da domani parteciperanno al sesto congresso nazionale del centro turistico Acli, uno degli enti più forti nel settore del turismo sociale italiano. L'appuntamento si terrà presso la Sala Marianna De Fusco del Rettorato Pontificio del Santuario. Ad accogliere le delegazioni il Vescovo, monsignor Tommaso Caputo, il sindaco, Pietro Amitrano, l’Assessore al Turismo, Salvatore Perillo. Presente anche il Presidente Nazionale delle Acli, Roberto Rossini. “Il nostro turismo sociale significa turismo popolare” - afferma il Presidente Nazionale CTA Pino Vitale – “facciamo viaggiare gruppi di persone con proposte di qualità ed a costi contenuti, grazie alla forza dei numeri delle nostre sedi associate”. A sottolineare la collaborazione del CTA con le autorità, il sistema profit e no-profit del turismo, sabato 09 novembre, a partire dalle ore 10:30, presso la location del Rettorato, avrà luogo il Convegno Nazionale CTA “Ri-generare Cultura, Socialità e Sostenibilità: Insieme si Può”. I soci del Centro Turistico Acli viaggiano per socializzare ed amano scoprire la natura, l’arte e la cultura. "Negli ultimi anni – continua Vitale - è aumentata la fascia sociale che vive situazioni di instabilità economica o di vero e proprio disagio. Il turismo sociale si sta impegnando perché tutti possano trascorrere un periodo di svago: dagli anziani, ai giovani, alle famiglie con bisogni speciali ed alle fasce deboli che rischiano di vedere la vacanza come un miraggio. Scommettiamo - conclude Vitale - sul turismo sociale perché siamo gli unici in grado di organizzare la domanda ed affermare una nuova cultura del viaggio attento allo sviluppo del territorio, al rispetto dell’ambiente, alla cultura ed alle persone”.